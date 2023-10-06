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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Цена Brent опустилась ниже $84 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в пятницу.

К 15:14 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,15%) - до $83,94 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,17 (0,21%) - до $82,14 за баррель.

В четверг нефть подешевела на 2-2,3% на фоне перспектив ослабления мирового спроса, которые перевесили опасения в отношении ограниченности предложения. Падению цен также способствовали распродажи со стороны спекулянтов. Наблюдавшаяся в результате негативная динамика оценивается многими аналитиками как чрезмерная.

"Недавняя коррекция нефтяных цен была слишком стремительной и, по нашему мнению, в значительной степени необоснованной", - говорится в записке Barclays.

Снижение спроса носило преимущественно локальный характер и может оказаться временным явлением, в то время как общая картина, отмеченная дефицитом предложения, остается в целом неизменной, считают эксперты.

Минэнерго США зафиксировало на прошлой неделе большее, чем ожидалось, снижение запасов нефти - на 2,22 млн баррелей при консенсус-прогнозе в 1,4 млн баррелей.

В тот же день министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам встречи подтвердили приверженность ранее принятым решениям о добровольных сокращениях добычи нефти.

Теперь трейдеры ожидают выхода отчета по безработице в США за сентябрь, который будет опубликован Министерством труда в пятницу и позволит получить некоторое представление о возможном следующем решении ФРС по ключевой процентной ставке. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.

Barclays Brent JMMC WTI ОПЕК США ФРС
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