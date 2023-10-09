Грузоперевозки по сети РЖД выросли за 9 месяцев на 1,8%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" вырос в январе-сентябре 2023 года на 1,8% в годовом исчислении, до 1,03 млрд тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Объем внутренних перевозок поднялся за этот период на 0,8%, составив 617,9 млн тонн.

Международные перевозки увеличились за девять месяцев на 3,3%, до 413,5 млн тонн, в том числе через порты было перевалено 265,1 млн тонн (+2,5% к январю-сентябрю 2022 года), через погранпереходы - 148,4 млн тонн (+4,7%).

Импорт в январе-сентябре 2023 г. увеличился на 8,9%, до 57,9 млн тонн, в том числе через порты было перевезено 11,7 млн тонн (+13,3%), через погранпереходы - 46,2 млн тонн (+7,9%).

Транзит вырос за отчетный период на 18,9%, достигнув 31,6 млн тонн, в том числе через порты он составил 1,03 млн тонн (-20,5%), через погранпереходы - 30,6 млн тонн (+20,9%).

Экспортные перевозки подросли за девять месяцев текущего года на 1,1%, до 323,9 млн тонн, перевалка через порты увеличилась на 2,2%, до 252,4 млн тонн, а через погранпереходы - снизилась на 2,7%, составив 71,6 млн тонн.