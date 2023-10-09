Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Грузоперевозки по сети РЖД выросли за 9 месяцев на 1,8%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" вырос в январе-сентябре 2023 года на 1,8% в годовом исчислении, до 1,03 млрд тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Объем внутренних перевозок поднялся за этот период на 0,8%, составив 617,9 млн тонн.

Международные перевозки увеличились за девять месяцев на 3,3%, до 413,5 млн тонн, в том числе через порты было перевалено 265,1 млн тонн (+2,5% к январю-сентябрю 2022 года), через погранпереходы - 148,4 млн тонн (+4,7%).

Импорт в январе-сентябре 2023 г. увеличился на 8,9%, до 57,9 млн тонн, в том числе через порты было перевезено 11,7 млн тонн (+13,3%), через погранпереходы - 46,2 млн тонн (+7,9%).

Транзит вырос за отчетный период на 18,9%, достигнув 31,6 млн тонн, в том числе через порты он составил 1,03 млн тонн (-20,5%), через погранпереходы - 30,6 млн тонн (+20,9%).

Экспортные перевозки подросли за девять месяцев текущего года на 1,1%, до 323,9 млн тонн, перевалка через порты увеличилась на 2,2%, до 252,4 млн тонн, а через погранпереходы - снизилась на 2,7%, составив 71,6 млн тонн.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минэнерго долю "серого" экспорта нефтепродуктов оценили в несколько процентов

Холдинг ТМХ может редомицилироваться в САР до конца года

Банк России заметил ухудшение стандартов кредитования в ипотеке

Банк России заметил ухудшение стандартов кредитования в ипотеке

Источники сообщили о возобновлении Россией экспорта дизтоплива из морских портов

Что будет с рынком нефти после атаки ХАМАС на Израиль. Обзор

Что будет с рынком нефти после атаки ХАМАС на Израиль. Обзор

Россия за 8 месяцев увеличила экспорт продукции АПК в Китай в 2,7 раза. Обзор

Россия за 8 месяцев увеличила экспорт продукции АПК в Китай в 2,7 раза. Обзор

Спотовая цена газа в Европе превысила $400/тыс. куб. м

Brent подорожала до $87,24 за баррель на фоне нападения на Израиль

Путин, Токаев и Мирзиёев дали старт началу поставок газа РФ в Узбекистан

Путин, Токаев и Мирзиёев дали старт началу поставок газа РФ в Узбекистан

Fitch отозвало рейтинги Белоруссии из-за отсутствия данных для их поддержания

Fitch отозвало рейтинги Белоруссии из-за отсутствия данных для их поддержания
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });