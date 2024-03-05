Объем грузоперевозок по сети РЖД снизился в январе-феврале на 3,2%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" снизился в январе-феврале 2024 года в годовом исчислении на 3,2%, до 208,1 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Сокращение объемов внутренних перевозок за отчетный период составило 2,3%, до 122,3 млн тонн.

Объем международных перевозок снизился на 4,4%, составив 85,8 млн тонн, в том числе через порты было перевалено 54,6 млн тонн (-7,4% к январю-февралю 2023 г.), через погранпереходы - 31,2 млн тонн (+1,4%).

Снижение импорта в январе-феврале 2024 г. составило 6,5%, до 11,3 млн тонн, в том числе перевалка через порты была на уровне 2,6 млн тонн (-0,7%), через погранпереходы - 8,7 млн тонн (-8,1%).

Транзит сократился на 7,3%, составив 6,6 млн тонн, в том числе через порты было перевезено - 187,1 тыс. тонн (падение в 1,4 раза), через погранпереходы - 6,4 млн тонн (-6,6%).

Экспортные перевозки за первые два месяца 2024 г. снизились на 3,8% и составили 67,9 млн тонн, перевозки через порты упали на 7,6%, до 51,8 млн тонн, а через погранпереходы выросли на 11,4%, до 16,1 млн тонн.