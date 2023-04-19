В Казахстане не наблюдают наплыва россиян из-за введения в РФ электронных повесток

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Число прибывающих в Казахстан россиян в связи с введением в России электронных повесток для военнообязанных не увеличилось, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения республики Ильяс Испанов.

"На сегодняшний день ситуация в штатном режиме. Ежедневно в Казахстан прибывает примерно 7 тысяч россиян и столько же соответственно уезжает", - сказал Испанов на брифинге в среду, отвечая на вопрос о возможности увеличения числа граждан РФ в республики в связи с введением электронных повесток.

"В связи с тем, что было в прошлом году, наши госорганы по согласованию с правительством отработали механизм контроля (прибывающих - ИФ). В первую очередь, это автоматизация процессов, начиная с пограничной службы (...) и получение регистрации временного пребывания. Соответственно, те лица, которые приехали в прошлом году, в связи с принятием новых правил пребывания граждан ЕАЭС, могут находиться в республике не более 90 дней в течение 180 календарных дней. Данные меры были приняты, чтобы предупредить длительное нахождение без соответствующей регистрации граждан любой страны", - пояснил Испанов.

"Даже если будет наплыв, мы будем транзитных пассажиров обеспечивать. Тот урок мы получили: и Пограничная служба, и МВД, и миграционная служба, соответственно (...) И законность их пребывания будет контролироваться", - заверил он.

Как сообщалось, с начала объявления в РФ частичной мобилизации в сентябре 2022 года увеличился поток российских граждан, прибывающих в Казахстан. Так, в период с 21 сентября по 29 ноября 2022 года в республику въехали более 400 тыс. россиян.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в РФ. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.