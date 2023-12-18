Шахта "Листвяжная" в 1,8 раза увеличила уставный капитал

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Уставный капитал ООО "Шахта "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") вырос с 7 млрд рублей до 12,5 млрд рублей, сообщается в ЕГРЮЛ. Показатель увеличился в 1,8 раза 15 декабря.

В "СДС-Угле" воздержались от комментариев.

В июле "Листвяжная" возобновила добычу угля после ЧП в 2021 году, в результате которого погиб 51 человек, а добыча была приостановлена. Горные работы на предприятии были возобновлены в апреле.

В ноябре 2022 года центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых выдала предприятию положительное заключение на технический проект разработки месторождения. Кроме того, в 2022 году были получены положительные результаты экспертизы промышленной безопасности на проекты дегазации шахты, аэрогазового контроля, многофункциональной системы безопасности, комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты.

В декабре прошлого года власти Кузбасса удовлетворили ходатайства "Листвяжной" и перевели ряд земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию для промышленного освоения. Согласно опубликованным постановлениям регионального правительства, данные участки предназначены для таких объектов, как автодорога, производственная площадка бремсберга, склад плодородного слоя почвы, ЛЭП, промлощадки для угольного склада, дегазационные скважины.

С мая 2023 года 100% "Листвяжной" находятся в залоге у банка ВТБ.

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании 3 разреза, 2 шахты, 3 обогатительные фабрики и 4 сервисные организации.