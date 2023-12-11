Новак 11 декабря снова обсудит с нефтяниками внутренние цены на бензин

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак 11 декабря проведет очередное совещание с представителями ведомств и нефтяных компании о ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. Представитель вице-премьера подтвердил агентству информацию о встрече.

На предыдущем совещании, по словам источников "Интерфакса", нефтяным компаниям было рекомендовано держать цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС, а некоторым игрокам - обеспечить дополнительные объемы зимнего дизтоплива на внутренний рынок.

Ведомства должны были взять на особый контроль ситуацию с нефтепродуктами на Дальнем Востоке, Алтае, в Красноярском крае, Туве, а также Дагестане. Особо подчеркивалось, что дифференциал между ценами вертикально-интегрированных и независимых компаний должен быть минимальным.

Кроме того, Минэнерго и Минтрансу совместно с РЖД поручили подготовить согласованные предложения по устранению ситуации, связанной с отсутствием вагонов и задержкой отгрузки нефтепродуктов по отдельным направлениям.

В сезон высокого спроса, летом 2023 года, ввиду ряда причин на топливном рынке России сформировался ценовой кризис. Ситуация обострилась к концу лета, когда в разгар уборочной компании аграрии стали жаловаться на высокие цены на нефтепродукты, а также возникающий местами дефицит топлива.

Долгое время ведомства и нефтяные компании не могли урегулировать ситуацию, в результате правительство пошло на жесткие меры и с 21 сентября запретило экспорт топлива из страны. Также была увеличена экспортная пошлина на вывоз нефтепродуктов для непроизводителей. Запретные меры снимались постепенно - 17 ноября был отменен запрет на экспорт бензина, 22 ноября - на вывоз летнего дизтоплива. Эмбарго на экспорт зимнего дизельного топлива продолжает действовать.

Пока продолжался ценовой кризис, Новак проводил совещания по проблемам топливного рынка, требуя увеличить биржевые продажи нефтепродуктов и снизить цены на заправках страны. Постепенно ценовая ситуация нормализовалась, в настоящее время биржевые котировки бензинов идут вниз и уже достигли уровня февраля 2023 года.

По данным Росстата, розничные цены на бензин в октябре 2023 года снизились впервые с февраля этого года - на 1,57% относительно предыдущего месяца, после того, как в сентябре росли на 2,11%, в августе на 2,5%, в июле - на 2,2%. В ноябре снижение цен на бензин замедлилось до 0,71%. За 11 месяцев 2023 года цены на бензин выросли на 7,2% (при общей инфляции в 6,64%).

Розничные цены на дизельное топливо в ноябре выросли на 0,3% месяц к месяцу после того, как в октябре упали на 1,5%, в сентябре подскочили на 6,2%, в августе выросли на 4,1%, в июле - на 0,8%.