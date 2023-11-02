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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Ferrari отчиталась о "рекордном" третьем квартале

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V. в третьем квартале 2023 года увеличил чистую прибыль на 46%, выручку - на 24%, при этом оба показатели превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 332 млн евро против 228 млн евро годом ранее.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 37%, до 595 млн евро, скорректированная EBIT - на 42%, до 423 млн евро.

Выручка Ferrari в третьем квартале увеличилась до 1,54 млрд евро с 1,25 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль на уровне 297 млн евро при выручке в 1,48 млрд евро.

Компания продала 3459 автомобиля в минувшем квартале против 3188 годом ранее. Росту особенно способствовали продажи автомобилей модельных рядов 296 и SF90.

В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, объемы реализации в прошлом квартале увеличились на 8%, в Северной и Южной Америке - на 21%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая, Гонконга и Тайваня) - на 2%. В Китае, Гонконге и Тайване продажи совокупно сократились на 8%.

Глава Ferrari Бенедетто Винья назвал квартал рекордным. Компания улучшила годовой прогноз выручки до порядка 5,9 млрд евро с порядка 5,8 млрд евро, скорректированной EBITDA - до не менее 2,25 млрд евро с 2,19-2,22 млрд евро и скорректированной EBIT - до не менее 1,57 млрд евро с 1,51-1,54 млрд евро.

Ferrari Бенедетто Винья Италия
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