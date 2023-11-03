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Минторг США втрое повысил пошлину на ввоз фосфатов для "ФосАгро"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США в результате ежегодного пересмотра повысило ставку компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений "ФосАгро" с 9,19% до 28,5%, говорится в материалах регулятора.

При этом ставка компенсационной пошлины для марокканской OCP была снижена с 19,97% до 2,12%.

Пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко были введены весной 2021 года по итогам расследования, начатого по обращению крупнейшего в США производителя фосфатов - Mosaic. Компания утверждала, что "большие объемы несправедливо субсидируемого импорта из России и Марокко" наносят ущерб ее бизнесу.

Фермеры США с самого начала добивались снижения пошлин. Национальная ассоциация производителей кукурузы (National Corn Growers Association, NCGA) отмечала, что решение привело к дефициту фосфорных удобрений на рынке США и резкому росту цен на них. В заявлении NCGA говорится, что снижение пошлин на продукцию Mosaic позволит уменьшить финансовую нагрузку на фермеров.

Российские производители фосфорных удобрений - "ФосАгро" и "ЕвроХим", а также марокканская OCP в 2021 году подали иски в суд по международной торговле США с целью добиться отмены пошлин (позднее иски были объединены в одно производство). Суд в сентябре 2023 года обязал Комиссию по международной торговле (ITC) пересмотреть решение о введении пошлин, обнаружив недостаточно обоснованные предположения в ее анализе ситуации.

Марокко - крупнейший импортер фосфатов на рынок США. Россия до начала расследования была на втором месте. По данным за 2019 год объем импорта фосфорсодержащих удобрений из Марокко в США составил $0,7 млрд (более 2 млн тонн), из России - $0,3 млрд (почти 0,8 млн тонн).

Доля США в продажах "ФосАгро", по данным компании, не превышала 5% выручки.

Mosaic Марокко США ФосАгро Минторговли OCP
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