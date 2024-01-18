Юристы "ФосАгро" ждут в марте отмены пошлины на импорт удобрений в США

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Адвокаты "ФосАгро" оптимистично оценивают шансы отмены компенсационных пошлин на импорт фосфорных удобрений в США, решение по этому вопросу может быть принято в марте 2024 года, заявил замгендиректора по финансам и международным проектам компании Александр Шарабайко на вебинаре, организованном "Атоном".

"Где-то в марте ожидается решение по наличию ущерба (для местных производителей удобрений от импорта продукции из России и Марокко - ИФ). Если решение переголосования (Комиссии по международной торговле США - ИФ) по этому вопросу будет в пользу импортеров, то есть Марокко и России, то пошлины отменяются. Наши американские адвокаты довольно оптимистично смотрят на наши шансы выиграть совместно с марокканцами", - сказал Шарабайко.

Пошлины на импорт в США фосфорных удобрений из России и Марокко были введены весной 2021 года по итогам расследования, начатого по обращению крупнейшего в стране производителя фосфатов - Mosaic. Компания утверждала, что "большие объемы несправедливо субсидируемого импорта из России и Марокко" наносят ущерб ее бизнесу.

Российские производители фосфорных удобрений - "ФосАгро" и "ЕвроХим", а также марокканская OCP в 2021 году подали иски в суд по международной торговле США с целью добиться отмены пошлин (позднее иски были объединены в одно производство). Суд в сентябре 2023 года обязал Комиссию по международной торговле (ITC) пересмотреть решение о введении пошлин, обнаружив недостаточно обоснованные предположения в ее анализе ситуации.

Осенью 2023 года Минторговли США повысило ставку компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений "ФосАгро" с 9,19% до 28,5%, а пошлина для марокканской OCP была снижена с 19,97% до 2,12%.

"Как нам кажется, решение (об увеличении пошлин - ИФ) абсолютно политически мотивированное. Да, это закрывает рынок США для продуктов, поименованных в решении: в основном это концентрированные фосфорные удобрения. Но NPK мы можем в принципе поставлять (в США - ИФ)", - прокомментировал решение Шарабайко.

Марокко - крупнейший импортер фосфатов на рынок США. Россия до начала расследования была на втором месте. По данным за 2019 год объем импорта фосфорсодержащих удобрений из Марокко в США составил $0,7 млрд (более 2 млн тонн), из России - $0,3 млрд (почти 0,8 млн тонн).

Доля США в продажах "ФосАгро", по данным компании, не превышала 5% выручки.