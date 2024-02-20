Росбанк в 2023 году увеличил прибыль по МСФО в шесть раз, до 28,8 млрд руб.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Росбанка по МСФО по итогам 2023 года выросла в шесть раз, составив 28,8 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Рост прибыли связан с позитивной динамикой операционных доходов благодаря значимому увеличению клиентской базы во всех сегментах и снижением отчислений в резервы. В розничном сегменте количество активных клиентов выросло на 11%, в корпоративном сегменте - более чем на треть.

Чистый процентный доход банка в 2023 году увеличился на 16%, до 62 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы остались на уровне 2022 года и составили 13,4 млрд рублей.

Чистые доходы по финансовым операциям выросли на треть, до 20,9 млрд рублей.

Расходы банка на резервы сократились почти в четыре раза, до 8,7 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка в прошлом году вырос на 32%, составив 785 млрд рублей. Корпоративный портфель кредитов увеличился вдвое, до 700 млрд рублей.

Средства физлиц на счетах в банке увеличились на 64%, до 620 млрд рублей. Средства юридических лиц показали прирост на 20%, до 965 млрд рублей.

До мая 2022 года Росбанк принадлежал французской Societe Generale, однако после решения группы уйти из России банк сменил собственника. Им стала компания "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году.

В октябре 2022 года "Интеррос" передал 47,5% в капитале Росбанка благотворительному фонду Владимира Потанина, снизив долю владения до 45%. Еще 7,5% акций перешли на баланс компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников Росбанка.

Росбанк по итогам 2023 года занял 12-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100".