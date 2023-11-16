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Royal Mail увеличила полугодовой операционный убыток в 1,5 раза из-за забастовок

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Почтовая служба Великобритании Royal Mail в первом финансовом полугодии увеличила операционный убыток в 1,5 раза, в том числе из-за забастовок сотрудников, пишет Financial Times.

Как сообщила пресс-служба International Distributions Services (IDS), материнской структуры почты, операционный убыток Royal Mail в апреле-сентябре составил 319 млн фунтов ($396 млн) против 219 млн фунтов годом ранее.

По этой причине сама IDS, которая также владеет прибыльным международным бизнесом по доставке посылок GLS, получила доналоговый убыток в размере 194 млн фунтов, что на 53% больше, чем годом ранее, отметила FT.

IDS объясняет потери Royal Mail тем, что в апреле почтовая служба договорилась с работниками о повышении заработной платы на 10% в течение трех лет, а также об единовременных выплатах по 500 фунтов на человека. В IDS заявили, что выделили 61 млн фунтов на покрытие разовых выплат.

Royal Mail, единственная служба доставки в Великобритании, обязанная доставлять почту по одинаковой цене всем британцам, продолжает сталкиваться с недовольством населения и обвинениями в плохой работе по всей стране. Для улучшения качества обслуживания в этом году компания наняла 16 тысяч дополнительных работников на предпраздничный сезон и открыла пять временных сортировочных центров, а также ввела финансовые поощрения для отличившихся сотрудников.

С начала 2023 года капитализация IDS выросла на 12,7% (до 2,34 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 практически не изменился.

Великобритания Royal Mail IDS
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