Минпромторг поддержал отсрочку уплаты концернами утильсбора в 2024 году

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ поддержал запрос автомобильной отрасли на перенос срока уплаты утилизационного сбора в 2024 году на конец года, как это уже делалось в предыдущие годы для решения проблемы дефицита оборотных средств у автопроизводителей.

Необходимость предоставить автопрому РФ дополнительные меры господдержки - в том числе перенести уплату утильсбора в 2024 году на конец года, как это уже делалось в предыдущие годы - обозначили представители концернов на парламентских слушаниях в Совете Федерации в понедельник. В частности, за такую меру высказался "АвтоВАЗ", который указал на остро стоящую проблему с оборотным капиталом в условиях высоких банковских ставок.

"Для примера скажу, что в бюджет следующего года мы закладываем процентную нагрузку - на выплату процентов (по кредитам - ИФ) - 20 млрд руб. И, конечно, эти деньги не пойдут на инвестиции и другую производственную программу "АвтоВАЗа" - мы будем вынуждены платить по кредитам", - посетовал президент компании Максим Соколов. "Просили бы поддержать решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора в бюджет в рамках 2024 года", - сказал он.

Сдвиг сроков уплаты утильсбора внутри следующего года, как это имело место и в этом году, был бы не чувствителен для бюджета, но помог бы производителям в ситуации дефицита оборотных средств, добавил глава "АвтоВАЗа". "Для всего автопрома, особенно при такой высокой ключевой - а, как следствие, кредитной - процентной ставке это будет иметь огромное значение. Такая мера была в 2020 году и в прошлом году, поэтому ничего экстраординарного в этой мере нет. Но она поможет снизить негативный эффект от санкций", - сказал он.

Журналистам Соколов позже уточнил, что в декабре этого года "АвтоВАЗ" готовится заплатить 60 млрд руб. "отсроченного" утильсбора. Предстоящий платёж будет производиться за период с IV квартала 2022 года по III квартал 2023 года.

"На конец этого года вот у нас перенос (уплаты утильсбора - ИФ) - 60 млрд рублей. Значит, условно говоря, ежеквартальные платежи, если разложить эту цифру - были в среднем по 15 млрд рублей. Это в цифрах текущего года. В следующем, если экстраполировать, соответственно, будет на 15-20% больше - то есть, порядка 20 млрд рублей в квартал. На этот год мы сейчас обозначенные 60 млрд рублей уже аккумулируем, чтобы заплатить", - сказал Соколов, отметив, что концерну платить "де-факто практически не приходится" за счет получаемых компенсаций.

Курирующий автопром заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов, выслушав Соколова и других представителей отрасли на заседании в Совете Федерации, согласился с необходимостью продлить меру поддержки, о которой зашла речь.

"Все коллеги его озвучили, и мы поддерживаем вопрос переноса срока уплаты утилизационного сбора и возможность авансирования утилизационного сбора. До конца года мы активно прорабатываем этот вопрос вместе с коллегами. Рассчитываем и на поддержку законодателей, чтобы они подключились к этой работе. Это действенная мера, и мы будем доказывать, что она должна продолжить свое действие. Особенно в текущих условиях, когда при нынешнем уровне ставок предоставление оборотного капитала способно значительно поддержать отрасль автомобилестроения", - сказал Каримов.

В пресс-службе Минпромторга РФ уточнили, что министерство подготовило предложение по переносу сроков уплаты утилизационного сбора автопроизводителями в 2024 году. Оплату за IV квартал 2023 года и I-III квартал 2024 года предлагается отложить на декабрь 2024 года.

"Проект направлен на межведомственное согласование и уже поддержан со стороны Минэкономразвития. Соответствующая мера направлена на поддержку предприятий, осуществляющих производство автомобилей на территории России в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК)", - сказали в министерстве.