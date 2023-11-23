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Бывшие рестораны McDonald's возобновили работу в Казахстане под новым брендом

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане бывшие рестораны американской сети McDonald's открылись под новым брендом "I'M", сообщил на презентации гендиректор управляющей компании ТОО "Food Solutions KZ" Асет Машанов.

"Процесс перехода к новому бренду нашей сети был не простым для компании, и для всей команды. Но сейчас мне приятно презентовать вам результат этого огромного труда - бренд "I'M"", - сказал он.

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По его словам, смена бренда сопровождалась комплексной перестройкой всей организации, которая требовала времени, значительных ресурсов.

"Главная задача заключалась в том, чтобы параллельно с разработкой и переходом на новый бренд обеспечить бесперебойную работу всех наших ресторанов, принимать гостей", - отметил он.

Сеть фастфуда McDonald's Corp. после шести лет работы на казахстанском рынке ушла из страны. О прекращении сотрудничества с американским брендом Food Solutions KZ (управляла сетью ресторанов McDonald's в Казахстане) объявила в начале января 2023 года. Это решение McDonald's, по данным Bloomberg, приняла в связи с тем, что не может найти в Казахстане замену российскому мясу. Американская компания запретила казахстанскому франчайзи закупать мясо у российских поставщиков. Сеть объединяла 24 заведения в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.

В середине января гендиректор ТОО "Food Solutions KZ" Асет Машанов сообщал, что сеть ресторанов McDonald's в Казахстане в связи с уходом американского бренда с казахстанского рынка продолжит работу под локальным брендом. При этом переговоры с российской сетью "Вкусно - и точка", пришедшей на смену McDonald's в России, о работе под ее брендом не велись. "Вкусно и точка" - это российская сеть, у нас она не может так называться (...). Что это будет российская сеть - мы этот вопрос не рассматриваем", - говорил тогда Машанов.

Свою работу казахстанские рестораны McDonald's приостановили еще в ноябре 2022 года из-за проблем с поставками. Кроме того, ситуацию осложняла и судьба владельца франшизы McDonald's в Казахстане - Кайрата Боранбаева.

Боранбаев был арестован в середине марта 2022 года за крупные хищения средств нацкомпании Qazaq Gaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа. В сентябре 2023 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, а 20 октября районный суд Акмолинской области удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую им часть наказания на ограничение свободы, так как он полностью возместил причиненный государству ущерб.

55-летний Боранбаев - один из богатейших людей Казахстана, родственник первого президента страны Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.

Казахстан Вкусно - и точка McDonald's Food Solutions KZ Кайрат Боранбаев Асет Машанов
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