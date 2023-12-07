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"АвтоВАЗ" рассчитывает продать до 350 тысяч Lada в 2023 году

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в 2023 году планирует продать до 350 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам в кулуарах форума "Россия зовет" президент компании Максим Соколов.

"Мы под конец года уже начнем накапливать автомобили под продажи в следующем, поэтому будет определенный дисбаланс между продажами, на которые выйдет рынок, и реализацией. Это (годовой объем продаж - ИФ) будет в пределах 350 тысяч автомобилей", - сказал он.

По его мнению, это будет "выдающийся по итогам года показатель как для самого "АвтоВАЗа", так и для нашей дилерской семьи".

Ранее на этой неделе Соколов сообщал, что в декабре компания рассчитывает отгрузить дилерам не менее 40 тысяч Lada для последующей продажи на российском рынке и таким образом приблизиться к годовому уровню продаж докризисного 2019 года (362,4 тысячи машин).

По итогам 11 месяцев 2023 года дилеры "АвтоВАЗа" продали клиентам 319 518 Lada, что почти вдвое превысило результат за аналогичный период 2022 года.

АвтоВАЗ Lada Максим Соколов
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