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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Цены на уран в США впервые с января 2008 год превысили $82 за фунт

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Цены на уран в США впервые с января 2008 года превысили $82 за фунт, сообщает Trading Economics. Рост цен объясняется тем, что высокий спрос на уран наложился на растущие риски предложения,.

Издание напоминает, что 12 декабря Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Это усилило риски поставок из других стран, включая неопределенность из-за военного переворота в Нигере и снижение добычи в Канаде.

В то же время нестабильность рынков ископаемого топлива и цели по декарбонизации заставляют страны продлевать сроки работы действующих энергоблоков, а также увеличивать инвестиции в новые электростанции (например, планы Китая по строительству 32 атомных реакторов к концу десятилетия). А оптимистичные прогнозы спроса на уран совпали с сокращением запасов ядерного топлива у энергокомпаний, что привело к масштабной краткосрочной закупочной активности, пишет Trading Economics.

США Канада Нигер Китай Палата представителей
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