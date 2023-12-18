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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Импорт алмазов в Индию в ноябре рухнул на 76% в годовом измерении

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Импорт алмазного сырья в Индию в ноябре 2023 года упал на 76% в годовом измерении и составил $314 млн, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

В октябре импорт подрос на 9% после долгого спада.

В физическом выражении объем импорта в ноябре (3,32 млн карат) был на 72% ниже результата годичной давности.

Экспорт бриллиантов из Индии в ноябре 2023 года упал на 12% к ноябрю прошлого года, до $1,1 млрд.

По объему экспорт уменьшился на 7% год к году, составив 1,27 млн карат.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира. Гранильная отрасль Индии сейчас испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить двухмесячную приостановку закупок у алмазодобытчиков - с 15 октября до 15 декабря.

О последствиях эмбарго можно судить по результатам цикла продаж (сайта) De Beers, проходившего с 4 октября по 3 ноября. В ходе него было продано алмазное сырье всего на $80 млн, что почти в 6 раз ниже уровня годичной давности ($454 млн) и в 2,5 раза меньше предыдущего показателя ($200 млн), который был историческим минимумом для этого периода.

Российская "АЛРОСА" результаты своих продаж не раскрывает с марта 2022 года. Известно, что "АЛРОСА" поддержала индийское эмбарго, заявив, что качественная база активов и стабильное финансовое положение позволяют ей реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на рынке.

De Beers АЛРОСА Индия
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