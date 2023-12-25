Россия в 2023 году увеличила экспорт продукции животноводства

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году увеличила экспорт продукции животноводства, прежде всего мяса, сообщил Россельхознадзор, анализируя предварительные итоги надзорной работы.

"В 2023 году животноводческая продукция поставлялась в десятки стран, и по многим видам продукции (свинина, баранина, конина, пищевые субпродукты) отмечена положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении.

Так, по данным ФГИС "Аргус" на 22 декабря, свинина экспортировалась в 14 стран, поставки увеличились на 6%, до 154,4 тыс. тонн. Баранину покупали семь стран, экспорт вырос в 11 раз, до 10,3 тыс. тонн. Импортерами российской говядины были 24 страны, экспорт составил 30,2 тыс. тонн. Кроме того, в 34 страны мира было отгружено 301,7 тыс. тонн мяса птицы. На мировом рынке есть спрос и на конину: ее экспорт увеличился 2,2 раза, до 2 тыс. тонн. Готовая мясная продукция была поставлена в 27 стран в объеме 70,6 тыс. тонн.

Россельхознадзор также сообщил, что экспорт молочной продукции в 25 стран вырос на 15%, до 162,7 тыс. тонн, поставки рыбы в 51 страну увеличились на 28%, до 2,1 млн тонн.

Драйверами роста названы государства ЕАЭС и СНГ (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан, Молдавия), Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Иордания) и Африки (Ангола, Конго, Гана, Бенин, Гвинея, Габон, Кот д`Ивуар).

По данным Россельхознадзора, вырос и экспорт живых животных на убой. Так, поставки крупного рогатого скота увеличились в пять раз, мелкого рогатого скота - в три раза, свиней - в два раза.

В 2023 году РФ получила право на экспорт оленины в ОАЭ, некоторых видов мясной и молочной продукции в Пакистан и Афганистан, молока и молочной продукции в Гонконг, мяса птицы в Алжир.