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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

"Сургутнефтегаз" закрыл в отчете статьи, позволяющие оценить величину его "кубышки"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" в отчете по РСБУ за первое полугодие 2023 года частично скрыл статьи, позволяющие оценить величину ликвидных активов компании, которые принято называть "кубышкой".

Так, в отчете отсутствует строка "финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов" (1171), а значение статьи "финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" (1240) не раскрыто в столбце отчетного периода.

Как сообщалось, по итогам 2022 года "кубышка" "Сургутнефтегаза" достигла 4,29 трлн рублей. В конце 2021 года ликвидные активы составляли 4,13 трлн рублей.

Показатель ликвидных активов включает сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов. "Сургутнефтегаз" хранит накопления в валютных депозитах, его финансовые результаты напрямую зависят прежде всего от изменения курса рубля к доллару и переоценки долларовых депозитов в рублевом выражении.

Сургутнефтегаз
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