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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Brent подорожала до $78,78 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 8:12 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,36 (1,76%), до $78,78 за баррель. Днем ранее Brent подорожала на $0,61 (0,8%), до $77,41 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $1,34 (1,86%), до $73,36 за баррель. За прошлую сессию контракт подорожал на $0,65 (0,9%), до $72,02 за баррель.

Цена WTI не опускается ниже уровня долгосрочной поддержки, проходящего около отметки в $70 за баррель, с начала 2024 года, отмечет редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Основная причина - геополитическая неопределенность вокруг расширяющегося конфликта между Израилем и ХАМАС, а также связанные с ним атаки хуситов, которых поддерживает Иран, на корабли в Красном море", - добавил он.

Хуситы ранее на этой неделе провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море по соображениям безопасности.

В ответ военные США и союзников нанесли серию ударов по хуситам на территории Йемена.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - заявил президент США Джо Байден. Эти удары он назвал "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".

Brent WTI Джо Байден Йемен Красное море США ХАМАС
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