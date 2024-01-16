ВТБ готовится начать выплаты по бессрочным субордам

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ВТБ, в конце 2022 года приостановивший выплаты по субординированным бессрочным облигациям, готовится возобновить платежи по этим инструментам, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Мы готовимся к выплате, будем платить. Разрешение ЦБ не требуется. Мы по всем бессрочным субординированным займам в этом году будем платить", - сказал он.

Дата первой в 2024 году выплаты по бессрочным облигациям у ВТБ приходится на 8 февраля, отмечали аналитики "Ренессанс Капитала". Это локальный выпуск СУБ-Т1-1, купон по которому составляет 5%.

В декабре 2022 года ВТБ сообщил, что в 2023 году приостанавливает выплату купонов по бессрочным субординированным облигациям серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13. Кроме того, с 6 декабря 2022 года была приостановлена выплата купона по выпуску "вечных" субординированных евробондов.

Менеджмент банка нацелен на то, чтобы отказ от выплат по локальным субордам был ограничен одним годом, говорил Пьянов в апреле 2023 года. А в июне намерение возобновить в 2024 году выплату купонов по "вечным" субординированным облигациям подтвердил глава ВТБ Андрей Костин.

Аналитики отмечают, что локальные выпуски "вечных" субордов банка со второй половины 2023 года торгуются с накопленным купонным доходом начиная с последних в 2023 году дат выплат купонов.