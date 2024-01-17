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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Миллер обсудил с вице-премьером Казахстана поставки и транзит российского газа

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра прошла в среду в Санкт-Петербурге.

"Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в газовой отрасли. Основное внимание было уделено развитию взаимодействия в области поставки и транспортировки российского природного газа", - пишет "Газпром".

Предыдущая встреча Миллера и Скляра прошла 30 ноября прошлого года.

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В июне 2023 года "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана. В октябре 2023 года состоялась церемония начала поставок российского природного газа по этому маршруту. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр".

В ноябре 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействие в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.

Ранее Миллер сообщал, что летом 2024 года намечено подписать с Казахстаном, а также Узбекистаном и Кыргызстаном среднесрочные пятнадцатилетние контракты на поставку газа. Их исполнение должно начаться с осени 2025 года.

газ Узбекистан Газпром РФ Алексей Миллер
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