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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Шахтинский полиэфирный завод планируется восстановить после пожара в течение трех месяцев

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Восстановительные работы после пожара на ООО "Шахтинский полиэфирный завод" займут до трех месяцев. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании "Авангард" (владеет 20% уставного капитала завода) Олег Рябошапка.

По его словам, в настоящее время производство на предприятии приостановлено.

"Этот цех (где произошло возгорание - ИФ) являлся неотъемлемой частью производственного процесса. На сегодняшний день дефектовка повреждений не проведена, так как работает следственный комитет. Мы начнем ее проводить с субботы. Урон большой, но планируем в течение трех месяцев запустить производство", - сказал он.

Рябошапка отметил, что весь персонал завода будет сохранен. "Мы выплачиваем зарплату, люди не будут страдать на момент простоя", - пояснил он.

По его словам, предприятие не было застраховано в связи с тем, что не введено в эксплуатацию: "Работы шли в режиме пуско-наладки, а пуско-передаточные и сдаточные работы планировалось проводить в конце февраля, в 20-х числах. Так как оно еще не введено в эксплуатацию, застраховано не было".

Сообщение о взрыве и последующем возгорании на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" поступило в 11:30 в среду. Огонь был локализован на площади 360 кв. м. Ликвидирован пожар в 12:49. Губернатор Ростовской области заявлял, что взрыв не связан с прилетом беспилотника. По данным военных, ПВО в это время не работало.

В результате пожара на заводе в Шахтах пострадало 10 человек. Шестеро из них госпитализированы: трое – с ожогами, еще трое – с травмами различной степени тяжести.

"Авангард" летом 2023 года открыл в Ростовской области завод полиэфирного штапельного волокна – ООО "Шахтинский полиэфирный завод". Предприятие вошло в единый кластер с ООО "Авангард", что позволило на 100% обеспечить текущее производство "Авангарда" сырьем, которое до этого закупалось за границей. Объем инвестиций в строительство завода составил 5 млрд рублей. Мощность предприятия - 73 тыс. тонн волокна в год.

ООО "Авангард" зарегистрировано в 2001 году, основным видом деятельности компании является производство нетканых текстильных материалов и изделий. Единственным владельцем "Авангарда", по данным ЕГРЮЛ, выступает его гендиректор Олег Рябошапка.

Шахтинский полиэфирный завод ООО "Авангард" Ростовская область
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