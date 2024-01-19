Снижение цен на "свадебные" алмазы De Beers объяснили конкуренцией с lab grown

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Резкое снижение цен на январском сайте De Beers объясняется падением спроса на популярную в свадебных украшениях категорию камней, проигрывающую в конкуренции с синтетическими аналогами, считает старший аналитик агентства Rapaport Джошуа Фридман.

В 2023 году выращенные в лаборатории (lab grown) камни, по мнению участников рынка, впервые начали отъедать долю у натуральных камней в ключевой категории свадебных колец, а не только в дешевых украшениях, как был раньше.

Этот факт нашел отражение в ходе январского цикла продаж De Beers, когда, по данным Rapaport, цены в одной из категорий (select makeables) были снижены сразу на 20-25%. В среднем по всему ассортименту коррекция была на уровне 10-15%. Эти оценки примерно совпадают с теми, которые ранее опубликовал Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Select makeables - алмазы от 2 до 4 карат, как правило, отличающиеся низкой чистотой, из которых огранщики производят бриллианты от 1 до 2 карат. Такие бриллианты типичны для американского рынка свадебных колец. Синтетические камни дешевле, и все больше американских потребителей предпочитают купить выращенный в лаборатории крупный камень с более высокими характеристиками за те же деньги, пояснил Фридман.

После коррекции в июле 2023 года, когда состояние рынка было очень плохим, De Beers воздерживалась от новых снижений, предпочитая продать меньше в объемах. Но когда к концу года рынок несколько улучшился на фоне праздничного спроса и окончания двухмесячного эмбарго Индии на закупки алмазов, De Beers решила, что может себе позволить стимулировать спрос, приведя цены на алмазы в соответствие со спросом на бриллианты.

Российская "АЛРОСА", весной 2022 года включенная в SDN list, не публикует данные о продажах. В середине ноября прошлого года представители компании отмечали стабилизацию и первые признаки восстановления положительной динамики цен на алмазы и бриллианты. В начале 2024 года компания стала объектом санкций ЕС, а с 1 марта вступит в силу наиболее чувствительный запрет на ввоз в страны G7 бриллиантов, ограненных из российских алмазов в третьих странах.