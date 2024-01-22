Структура Saudi Aramco построит в КНР нефтехимический комплекс за $6,4 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Саудовская нефтехимическая компания Saudi Basic Industries Corporation (SABIC, подконтрольна Saudi Aramco) сообщила, что принято окончательное инвестиционное решение по проекту строительства нефтехимического комплекса в китайской провинции Фуцзянь.

Предприятие будет организовано в партнерстве между SABIC Industrial Investments Company ("дочка" SABIC) с долей участия 51% и государственной компанией Fujian Fuhua Gulei Petrochemical (49%).

Комплекс будет состоять из установки крекинга мощностью 1,8 млн тонн этилена, технологических линий по производству этиленгликоля, полиэтилена, полипропилена, поликарбоната и других продуктов.

Стоимость проекта оценивается в $6,4 млрд. Строительство начнется в первой половине 2024 года, опытная эксплуатация - во второй половине 2026 года. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на первое полугодие 2027 года.

SABIC - одна из крупнейших нефтехимических компаний мира, базируется в Эр-Рияде. 70% акций принадлежат Saudi Aramco, остальные 30% торгуются на Саудовской фондовой бирже. SABIC имеет три бизнес-подразделения: нефтехимия, удобрения и специальные продукты, а также ведет деятельность в области металлургии через отдельную компанию Hadeed. Представлена примерно в 50 странах.