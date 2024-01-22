Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Структура Saudi Aramco построит в КНР нефтехимический комплекс за $6,4 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Саудовская нефтехимическая компания Saudi Basic Industries Corporation (SABIC, подконтрольна Saudi Aramco) сообщила, что принято окончательное инвестиционное решение по проекту строительства нефтехимического комплекса в китайской провинции Фуцзянь.

Предприятие будет организовано в партнерстве между SABIC Industrial Investments Company ("дочка" SABIC) с долей участия 51% и государственной компанией Fujian Fuhua Gulei Petrochemical (49%).

Комплекс будет состоять из установки крекинга мощностью 1,8 млн тонн этилена, технологических линий по производству этиленгликоля, полиэтилена, полипропилена, поликарбоната и других продуктов.

Стоимость проекта оценивается в $6,4 млрд. Строительство начнется в первой половине 2024 года, опытная эксплуатация - во второй половине 2026 года. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на первое полугодие 2027 года.

SABIC - одна из крупнейших нефтехимических компаний мира, базируется в Эр-Рияде. 70% акций принадлежат Saudi Aramco, остальные 30% торгуются на Саудовской фондовой бирже. SABIC имеет три бизнес-подразделения: нефтехимия, удобрения и специальные продукты, а также ведет деятельность в области металлургии через отдельную компанию Hadeed. Представлена примерно в 50 странах.

Saudi Aramco SABIC Китай Fujian Fuhua Gulei Petrochemical
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сообщили о мерах по защите от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге

Нефть Brent подешевела до $78,2 за баррель

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" остановлен после возгорания

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" остановлен после возгорания

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам
Выставка-форум "Россия"

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км
Операция США и союзников против хуситов

Экспортеры рыбы ощутили подорожание фрахта перевозок из-за ситуации в Красном море

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });