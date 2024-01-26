Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Космолет Virgin Galactic с коммерческим экипажем отправился в суборбитальный полет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) компании Virgin Galactic с шестью членами экипажа стартовал в свой шестой коммерческий суборбитальный полет, следует из данных портала Flightradar24.

Запуск был осуществлен с помощью двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико в 10:00 по местному времени (в 20:00 по Москве).

Отстыковка космолета от носителя будет проведена на высоте примерно 14-15 км, после чего он должен с помощью своего двигателя самостоятельно подняться на высоту 80-90 км, чтобы достичь суборбитального пространства.

В рамках миссии Galactic 6 в состав экипажа космолета входят командир Си Джей Стеркоу и пилот Никола Печиле из компании Virgin Galactic и четверо туристов - трое из США и один из Австрии, имена которых пока не раскрываются.

На максимальной высоте пассажиры смогут на протяжении нескольких минут испытать невесомость. В общей сложности полет космолета продлится около часа.

Стоимость полета для коммерческих туристов составляет в $400 тысяч.

В 2025 году компания Vigin Galactic планирует начать испытания нового космолета под названием Delta, который сможет осуществлять суборбитальные полеты дважды в неделю. Первые его коммерческие полеты ожидаются в 2026 году.

Virgin Galactic США Нью-Мексико Никола Печиле Си Джей Стеркоу VSS Unity
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чиновники обсуждают идею создания межрегионального автокластера в России

Москва начала закупать в Китае инвалидные коляски для детей

Министрам поручено обдумать меры пресечения "серого" экспорта нефтепродуктов

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд взыскал с фигурантов дела Шпигеля и Белозерцева 8,2 млрд рублей

Суд взыскал с фигурантов дела Шпигеля и Белозерцева 8,2 млрд рублей

Airbus запустил глобальный проект по утилизации самолетов в Китае

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });