Космолет Virgin Galactic с коммерческим экипажем отправился в суборбитальный полет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) компании Virgin Galactic с шестью членами экипажа стартовал в свой шестой коммерческий суборбитальный полет, следует из данных портала Flightradar24.

Запуск был осуществлен с помощью двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико в 10:00 по местному времени (в 20:00 по Москве).

Отстыковка космолета от носителя будет проведена на высоте примерно 14-15 км, после чего он должен с помощью своего двигателя самостоятельно подняться на высоту 80-90 км, чтобы достичь суборбитального пространства.

В рамках миссии Galactic 6 в состав экипажа космолета входят командир Си Джей Стеркоу и пилот Никола Печиле из компании Virgin Galactic и четверо туристов - трое из США и один из Австрии, имена которых пока не раскрываются.

На максимальной высоте пассажиры смогут на протяжении нескольких минут испытать невесомость. В общей сложности полет космолета продлится около часа.

Стоимость полета для коммерческих туристов составляет в $400 тысяч.

В 2025 году компания Vigin Galactic планирует начать испытания нового космолета под названием Delta, который сможет осуществлять суборбитальные полеты дважды в неделю. Первые его коммерческие полеты ожидаются в 2026 году.