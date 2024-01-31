Microsoft увеличила чистую прибыль во II финквартале на 33%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. увеличила чистую прибыль во втором квартале 2024 финансового года на 33%, выручку - на 18%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $21,87 млрд, или $2,93 в расчете на акцию, по сравнению с $16,43 млрд, или $2,2 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Квартальная выручка Microsoft составила $62 млрд против $52,7 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании в размере $2,79 на акцию, выручку - в $61,1 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, повысилась на 20%, до $25,9 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $25,3 млрд.

Доходы непосредственно облачных сервисов поднялись на 30%, тогда как эксперты прогнозировали рост на 27%. В компании ожидают сохранения таких же темпов роста и в текущем квартале.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 13% - до $19,2 млрд (прогноз рынка - $18,6 млрд). В это подразделение входит социальная сеть LinkedIn, ее доход вырос на 9%.

Выручка бизнеса More Personal Computing (в том числе включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) повысилась на 19% и составила $16,9 млрд (прогноз рынка - $16,8 млрд). Доходы от продажи лицензий на использование Windows увеличились на 9%, выручка от контента и сервисов для Xbox подскочила на 61%, от продаж устройств - сократилась на 9%.

В минувшем финквартале Microsoft вернула акционерам $8,4 млрд в виде дивидендных выплат и обратного выкупа акций.

В текущем финквартале компания прогнозирует выручку в $60,4-61,4 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $60,9 млрд.

Акции Microsoft подешевели на 0,3% на дополнительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 62%.