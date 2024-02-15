Microsoft инвестирует 3,2 млрд евро в строительство дата-центров в Германии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. намерен инвестировать 3,2 млрд евро в ближайшие два года в развитие инфраструктуры, связанной с технологиями искусственного интеллекта, в Германии, заявил президент компании Бред Смит.

Это крупнейшая прямая инвестиция Microsoft в Германии, отмечает Bloomberg. Средства будут направлены на строительство новых центров обработки данных (ЦОД) в земле Северный Рейн-Вестфалия и в районе Франкфурта, а также на обучение сотрудников, сказал Смит.

"Немецкие компании стремительно адаптируются к технологиям ИИ, - заявил он, выступая на мероприятии в Берлине, в котором также принял участие канцлер Германии Олаф Шольц. - Мы расширяем свои ЦОД в регионе".

Акции Microsoft дорожают на 0,4% на предварительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем в полтора раза (на 56%), до более $3 трлн, благодаря чему Microsoft обошла по рыночной стоимости Apple Inc. и стала самой дорогой компанией в мире.