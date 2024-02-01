"Мосбиржа" оставила расписки TCS Group в списке допущенных к торгам

Эмитенту дали срок на устранение выявленных нарушений законодательства

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" решила оставить глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в разделе "первый уровень" списка бумаг, допущенных к торгам.

Как отмечается в сообщении биржи, решение принято на фоне выявленного несоответствия ценных бумаг требованиям российского законодательства (отсутствует листинг на иностранной бирже, соответствующей критериям, установленным нормативными актами Банка России, а также отсутствует решение ЦБ о допуске ценных бумаг к публичному обращению в России).

Эмитенту установлен срок для устранения выявленных нарушений, отмечает "Мосбиржа".

GDR TCS Group имели первичный листинг на Лондонской фондовой бирже и вторичный листинг на "Московской бирже". Листинг расписок на Лондонской бирже был прекращен 31 января в 08:00 по лондонскому времени. Группа планировала сохранить обращение этих бумаг на "Мосбирже".

С 1 февраля 2024 года также сменился банк-депозитарий GDR TCS, им стал RCS Issuer Services вместо JPMorgan Chase Bank.

TCS Group сейчас находится в процессе перерегистрации с территории Кипра в Россию. Группа сменит название на "Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг". Количество размещенных акций новой компании будет идентично количеству размещенных акций TCS Group (199 305 492 акции).

После редомициляции группа планирует свернуть программу GDR. Расписки, учитываемые в российских депозитариях, будут автоматически конвертированы в акции "ТКС Холдинга" в соотношении один к одному. Держатели GDR, учитываемых в иностранных депозитариях, могут их добровольно или принудительно конвертировать в акции новой компании, получить компенсацию, если бумаги не будут конвертированы.

Одним из результатов перерегистрации станет листинг акций "ТКС Холдинга" на "Московской бирже", сообщила ранее группа. Она не планирует листинг GDR или акций на иных альтернативных биржах.

TCS рассчитывает, что основные этапы редомициляции будут завершены в первом квартале 2024 года.

Основным акционером TCS Group с долей 35% является группа "Интеррос" Владимира Потанина.