Банк России зарегистрировал выпуск акций редомицилируемого "ТКС холдинга"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал выпуск и проспект обыкновенных акций международной компании публичного акционерного общества "ТКС Холдинг" (создается в рамках редомициляции TCS Group), говорится в материалах ЦБ.

Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-16784-А.

Решение о государственной регистрации выпуска и проспекта акций компании вступает в силу с даты ее регистрации (пока этого не произошло).