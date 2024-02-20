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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

В ЕС сообщили о выделении 75 млн евро на гумпомощь Украине

Молдавии на эти же цели выделили 8 млн евро

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о выделении "первоначальной гуманитарной помощи" Украине и Молдавии на 2024 год в размере 83 млн евро.

"Чтобы помочь наиболее уязвимым людям (...) в 2024 году ЕС предоставит первоначальные 75 млн евро гуманитарной помощи Украине и 8 млн евро - Молдавии. И мы продолжим внимательно следить за меняющимися потребностями на местах, чтобы реагировать на самые насущные гуманитарные проблемы", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

В коммюнике Еврокомиссии поясняется, что 75 млн евро для Украины выделено на гуманитарные проекты "по оказанию экстренной помощи, включая доступ к основным потребностям, таким как жилье, услуги по защите, питьевая вода, образование и здравоохранение".

Гуманитарные проекты для Молдавии на 8 млн евро предусматривают "адресную помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая гуманитарную денежную помощь для удовлетворения основных потребностей, защиты и здравоохранения".

Еврокомиссия сообщила, что с учетом этого нового финансирования, она выделила в общей сложности 926 млн евро на программы гуманитарной помощи гражданскому населению Украины после февраля 2022 года. Из этих средств 860 млн евро предназначены для гуманитарных программ внутри Украины и 66 млн евро - для поддержки украинских беженцев в соседней Молдавии.

Еврокомиссия ЕС Украина Молдавия
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