"Норникель" выплатил $117 млн курсовых пошлин в 2023 году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Расходы "Норникеля" на введенные в октябре прошлого экспортные пошлины в 2023 году составили $117 млн, в 2024 г ожидается около $450 млн, если курс рубля не изменится, заявил через пресс-службу старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

При текущем обменном курсе (около 90 рублей/$) экспортные пошлины полностью нивелируют положительный эффект ослабления рубля на финансовый результат компании, отметил он.