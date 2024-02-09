Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

"Норникель" выплатил $117 млн курсовых пошлин в 2023 году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Расходы "Норникеля" на введенные в октябре прошлого экспортные пошлины в 2023 году составили $117 млн, в 2024 г ожидается около $450 млн, если курс рубля не изменится, заявил через пресс-службу старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

При текущем обменном курсе (около 90 рублей/$) экспортные пошлины полностью нивелируют положительный эффект ослабления рубля на финансовый результат компании, отметил он.

Норникель Сергей Малышев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента

ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Инвестиции "Росатома" останутся в диапазоне 1-1,5 трлн рублей в год до 2030 года

Первая редакция перечня экономически значимых организаций может появиться в феврале

Песков оставил без ответа вопрос о возможности обмена Гершковича на Красикова

Песков оставил без ответа вопрос о возможности обмена Гершковича на Красикова
Борьба с "Исламским государством"

Житель Крыма осужден на 11 лет колонии строгого режима за финансирование ИГ

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Главное.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Главное.

Минобороны заявило об уничтожении 19 украинских дронов над рядом регионов РФ

Пожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидирован

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });