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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за 2023 год составила 463 млрд рублей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по итогам 2023 года составила 463,03 млрд рублей, сообщила компания.

С учетом полученной за первое полугодие чистой прибыли в размере 155,6 млрд рублей, чистая прибыль за второе полугодие - 307,4 млрд руб.

Как сообщает компания, выручка за 2023 год составила 1 трлн 371,5 млрд руб., нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий - 889,8 млрд руб.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности компании, составили 433,3 млрд руб. в 2023 году. Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, составили 223,8 млрд руб. за прошлый год.

НОВАТЭК
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