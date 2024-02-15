"Софтлайн" в 2023 г. нарастил оборот на 29% - до 91,5 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Оборот ПАО "Софтлайн" в 2023 году по МСФО составил 91,5 млрд рублей, что на 29% превышает показатель 2022 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA группы повысилась на 72% - до 4,4 млрд рублей.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 18,8%.

В структуре оборота более 23% составили собственные решения "Софтлайна". В 2023 году оборот в этом сегменте вырос в 3,2 раза - до 21,4 млрд рублей. Оборот от продажи сторонних решений вырос на 9,4% - до 70,1 млрд рублей.

Чистая прибыль сократилась на 30,8% - до 4,5 млрд рублей. Снижение этого показателя во многом было обусловлено высокой базой предыдущего года, связанной с единоразовыми значительными доходами от переоценки справедливой стоимости финансовых инструментов, поясняет компания. Кроме того, сдерживающим рост чистой прибыли фактором стало увеличение процентных расходов. Дополнительно в 2023 году были понесены нетипичные и разовые расходы, связанные с многочисленными сделками M&A, получением компанией публичного статуса, а также размещением пятого облигационного выпуска ПАО "Софтлайн".

Валовая прибыль за 2023 год составила 23,6 млрд рублей, увеличившись в 1,9 раза. При этом около 60% валовой прибыли пришлось на собственные решения группы. Валовая прибыль от собственных решений выросла в 3,9 раза, достигнув 14,1 млрд рублей. Валовая прибыль от сторонних решений повысилась на 9,1% - до 9,4 млрд рублей.

Чистый долг группы составил 8,1 млрд рублей, увеличившись в 5 раз с 1,6 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA выросло до 1,8 с 0,6. В сообщении отмечается, что это является комфортным уровнем долговой нагрузки для компании. Краткосрочные финансовые вложения на конец года составили 11 млрд рублей. Поступление денежных средств от операционной деятельности составили 8,5 млрд рублей.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра. Головной офис компании находится в Москве. В конце сентября на Московской бирже начались торги акциями "Софтлайна".