Суд рассмотрит иск о передаче РФ акций заводов группы ЧЭМК в закрытом режиме

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об истребовании у нынешних собственников в пользу РФ трех предприятий группы ЧЭМК - Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского завода ферросплавов и "Кузнецких ферросплавов" в закрытом режиме.

Решение принято по ходатайству истца - Генпрокуратуры на предварительном заседании по иску в понедельник, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Надзорное ведомство подало иск к АО "Компания Эталон" и его акционерам - основателю группы ЧЭМК Юрию Антипову и его супруге Людмиле с просьбой истребовать в пользу государства из владения "Эталона" 100% акций трех упомянутых заводов.

Как отметил на заседании представитель Генпрокуратуры, документы, приобщаемые и рассматриваемые в ходе заседания, содержат гриф "для служебного пользования".

"Сами документы, они не засекречены. Но содержащиеся в них сведения могут привести к разглашению государственной тайны", - добавил он.

Представитель Генпрокуратуры просил суд приобщить к делу ряд документов, в том числе письма Минпромторга, ЦНИИчермет имени И.П.Бардина, Росимущества, Государственного архива. В письме Минпромторга, в частности, по словам представителя Генпрокуратуры, отмечается, что допущены нарушения федерального законодательства при акционировании предприятий, а также сообщается об особенностях ведения бизнеса, в результате чего Российская Федерация вынуждена закупать и импортировать сырье, "которое "Эталон" в настоящее время экспортирует в промышленных масштабах".

Кроме того, Генпрокуратура предложила приобщить документы, в которых установлена принадлежность "Эталона" семье Антиповых, а также раскрываются "обстоятельства совершения сомнительных финансовых операций по предоставлению чете Антиповых многомиллионных, даже безвозвратных миллиардных займов".

"То есть здесь раскрывается вся история совершения финансовых операций по выводу активов с данных предприятий. (...) Генеральная прокуратура считает это необходимым обратить внимание на то, что действия Антиповых по выводу соответствующих денежных средств с заводов носили противоправный характер", - сказал представитель прокуратуры.

Суд принял к производству иск Генпрокуратуры 6 февраля. Спор, по данным ЧЭМК, касается акционирования предприятий и их передаче в частную собственность.

Позднее суд по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры по иску, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции трех упомянутых заводов; запретил органам управления спорных заводов принимать управленческие решения, в том числе о дивидендах, сделках с имуществом. Также суд запретил "ВТБ Регистратору" вносить изменения в реестр акционеров спорных предприятий, налоговой - в ЕГРЮЛ в части ликвидации, смены структуры их органов управления, Росреестру - регистрировать изменения в ЕГРИП в отношении объектов их недвижимого имущества.

Помимо этого, 9 февраля суд арестовал акции "Эталона".

Предприятия, акции которых истребует Генпрокуратура, привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Кроме того, в качестве третьих лиц к делу привлечены Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, министерство имущества Челябинской области, Комитет по управлению госимуществом Кузбасса, также АО "ВТБ Регистратор".

16 февраля президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером дал поручение о закрытии и выносе вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината за пределы Челябинска, а также привлечении для этой работы инвестора.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе; подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды. Также ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.