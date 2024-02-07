Иск Генпрокуратуры к материнской компании группы ЧЭМК связан с истребованием имущества

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Исковое заявление Генпрокуратуры к АО "Компания Эталон" (материнская компания промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината, ЧЭМК) и двум физлицам - Людмиле и Юрию Антиповым, связано с истребованием имущества из чужого незаконного владения, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В частности, Генпрокуратура просит истребовать в пользу государства из владения "Эталона" 100% акций трех заводов - АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Кузнецкие ферросплавы".

Предприятия, акции которых истребует Генпрокуратура, привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Кроме того, в качестве третьих лиц к делу привлечены Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, Министерство имущества Челябинской области, Комитет по управлению госимуществом Кузбасса, также АО "ВТБ Регистратор".

Суд также удовлетворил заявление Генпрокуратуры об обеспечительных мерах и арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и "Кузнецких ферросплавов". Арест не распространяется на денежные средства, необходимые для производственной деятельности этих предприятий, в том числе для кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.

Кроме того, суд запретил органам управления спорных заводов принимать управленческие решения, в том числе о дивидендах, сделках с имуществом. Также суд запретил "ВТБ Регистратору" вносить изменения в реестр акционеров спорных компаний, налоговой - в ЕГРЮЛ в части ликвидации, смены структуры их органов управления, Росреестру - регистрировать изменения в ЕГРИП в отношении объектов их недвижимого имущества.

В пресс-службе ЧЭМК "Интерфаксу" сообщили, что "всегда готовы взаимодействовать с представителями Генеральной прокуратуры в правовом поле, полностью соблюдая российское законодательство". "И не сомневаемся в итоговом торжестве закона", - добавили в пресс-службе ЧЭМК.

6 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск Генпрокуратуры к "Эталону", Людмиле и Юрию Антиповым. Суть претензий не раскрывалась.

Летом 2023 года материнская компания промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината - АО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК) - завершила реорганизацию в форме присоединения к АО "Компания Эталон" (Челябинск).

Правопреемник УСМК - "Эталон" - стал владельцем активов группы: АО "ЧЭМК", АО "Серовский завод ферросплавов" (Свердловская область), ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды), а также АО "Кузнецкие ферросплавы" (Кемеровская область).

По данным ЕГРЮЛ, "Эталон", специализирующийся на вложениях в ценные бумаги и дилерской деятельности, был учрежден в ноябре 2022 года.

В октябре 2022 года один из основателей группы Юрий Антипов и его жена Людмила Антипова вышли из числа акционеров УСМК и, соответственно, были исключены из списка аффилированных лиц ЧЭМК. Кому перешли их доли не уточнялось. Согласно отчетности ЧЭМК, на конец 2022 года у УСМК не было акционеров, владевших более 25% акций.

УСМК в последние годы не публиковала данные об акционерах. По данным на декабрь 2020 года, Антипову, его жене и их сыновьям Сергею и Алексею принадлежало (каждому) по 25% акций УСМК.