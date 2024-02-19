Суд продолжит рассматривать иск о передаче государству заводов ЧЭМК 20 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области объявил перерыв до 20 февраля в рассмотрении иска Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства акций трех предприятий промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК), сообщается в картотеке арбитражных дел.

Суд принял иск к производству 6 февраля. В иске, направленном к АО "Компания Эталон" и двум физлицам - основателю группы ЧЭМК Юрию Антипову и его жене Людмиле, Генпрокуратура просит истребовать в пользу государства из владения "Эталона" 100% акций трех заводов - АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".

Спор, по данным ЧЭМК, касается акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

Позднее суд по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры по иску, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции трех упомянутых заводов; запретил органам управления спорных заводов принимать управленческие решения, в том числе о дивидендах, сделках с имуществом. Также суд запретил "ВТБ Регистратору" вносить изменения в реестр акционеров спорных предприятий, налоговой - в ЕГРЮЛ в части ликвидации, смены структуры их органов управления, Росреестру - регистрировать изменения в ЕГРИП в отношении объектов их недвижимого имущества.

9 февраля суд арестовал акции "Эталона", акционерами которого являются Антиповы.

19 февраля суд решил рассматривать иск в закрытом режиме.

Предприятия, акции которых истребует Генпрокуратура, привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Кроме того, в качестве третьих лиц к делу привлечены Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, Министерство имущества Челябинской области, Комитет по управлению госимуществом Кузбасса, также АО "ВТБ Регистратор".

16 февраля президент Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру вывести вредное производство ЧЭМК за пределы Челябинска и привлечь к этой работе инвестора.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе; подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды. Также ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.