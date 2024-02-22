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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

"Уральская сталь" разместила бонды на 350 млн юаней

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - АО "Уральская сталь" завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-001P-03 объемом 350 млн юаней, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,05% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,24% годовых, купоны квартальные.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК "Солид", инвестбанк "Синара" и БК "Регион".

В настоящее время в обращении также находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.

"Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область) – один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра. В феврале 2022 года "Металлоинвест" закрыл сделку по продаже 100% АО "Уральская сталь" "Загорскому трубному заводу", который рассматривал "Уральскую сталь" как площадку для нового проекта – производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG). Сделка оценивалась в $500 млн.

Уральская сталь
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