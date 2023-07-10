Объем грузоперевозок по сети РЖД вырос в I полугодии на 1,8%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" вырос в январе-июне 2023 года в годовом исчислении на 1,8%, до 685,14 млн тонн, говорится в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Объем внутренних перевозок вырос за этот период на 1,2%, составив 406,8 млн тонн.

Международные перевозки увеличились за шесть месяцев на 2,6%, до 278,4 млн тонн, в том числе через порты было транспортировано 179,8 млн тонн (+2,6% к январю-июню 2022 г.), через погранпереходы - 98,6 млн тонн (+2,6%).

Импорт в январе-июне 2023 года увеличился на 8,3%, до 37,98 млн тонн, в том числе через порты было перевалено 7,8 млн тонн (+16,1%), через погранпереходы - 30,2 млн тонн (+6,5%).

Транзит вырос за отчетный период на 23,3%, достигнув 21,2 млн тонн, в том числе через порты он составил 711,9 тыс. тонн (снижение в 1,4 раза), через погранпереходы - 20,5 млн тонн (+26,6%).

Экспортные перевозки выросли за шесть месяца текущего года на 0,1%, до 219,2 млн тонн, перевалка через порты увеличилась на 2,3%, до 171,3 млн тонн, через погранпереходы - снизилась на 7%, составив 47,9 млн тонн.