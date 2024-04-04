Топливная компания "Росатома" получила 66,7 млрд рублей годовой чистой прибыли

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - АО "ТВЭЛ" (топливная компания госкорпорации "Росатом") в 2023 году получило чистую прибыль в 66,7 млрд рублей после прибыли в 56,35 млрд рублейгодом ранее, говорится в его бухгалтерской отчетности.

Выручка за период увеличилась с 215,26 млрд до 313,9 млрд рублей, себестоимость - со 154,88 млрд до 214,07 млрд рублей.

Валовая прибыль в итоге составила 99,84 млрд рублей после 60,38 млрд рублейпо итогам 2022 года.

Компания также отразила рост прочих доходов с 1,26 млрд до 16,12 млрд рублей, прочих расходов - с 4,38 млрд до 8,12 млрд рублей.

В конце декабря 2023 года ТВЭЛ сообщала, что ожидает прибыль по его итогам на уровне 62,6 млрд рублей (рост на 13,55%), консолидированную EBITDA - на уровне 106,6 млрд рублей (+28%, данный показатель в отчетности не приводится).

Компания отмечала, что в 2023 году выполнила все контрактные обязательства перед российскими и зарубежными заказчиками. Среди важных проектов компания, в частности, отметила отгрузку топлива для АЭС "Аккую" в Турции и АЭС "Руппур" в Бангладеш, а также поставку свежего топлива для ПАТЭС "Академик Ломоносов" на Чукотке.

АО "ТВЭЛ" консолидирует все российские активы в сфере производства ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Единственным акционером компании является АО "Атомэнергопром".

Компания является монопольным поставщиком ядерного топлива для всех российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов России. На топливе ТВЭЛа работают АЭС в 14 странах мира.