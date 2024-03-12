В Минфине посетовали, что эмитенты расслабились после продления замещения евробондов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Новых разрешений не замещать еврооблигации в последнее время не выдавалось, но эмитенты "расслабились" на фоне продления сроков обязательного замещения до 1 июля, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Не выдавали (новых освобождений - ИФ), и позиция не изменилась – массово, что называется, компании должны выпускать замещающие облигации. Вы знаете, что 430-й указ был продлен в этой части до 1 июля, поэтому все немножко расслабились. Но обращаю внимание эмитентов, что до 1 июля не так уж долго, как им кажется", - сказал Моисеев журналистам в кулуарах форума "Просто капитал", организованного Промсвязьбанком.

Российские компании и банки согласно опубликованному в мае прошлого года президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и 18 декабря срок обязательного замещения был продлен на полгода – до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Пик замещений в прошлом году пришелся на ноябрь-декабрь. Однако сейчас на рынке таких сделок затишье. Снижение темпов замещения второй месяц подряд недавно в своем обзоре отмечал и ЦБ.

Официально о получении разрешения не замещать евробонды-2024 ранее сообщали "Северсталь" и "Уралкалий". В конце прошлого года о получении такого же разрешения заявил ВЭБ, евробонды которого имеют более длительный срок обращения – они погашаются в 2025 году.