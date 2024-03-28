В правительстве обсуждают введение цифровых профилей трудовых мигрантов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, что на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с думскими единороссами обсуждалось усиление контроля за трудовыми мигрантами. В частности, для каждого мигранта будут составлять его цифровой профиль.

"Конечно же, поднимался вопрос, касающийся трудовой миграции. Тема болезненная, но требующая тщательного, вдумчивого подхода", - написал он.

По словам Неверова, "трудовая миграция должна обеспечиваться ответственностью работодателя в том смысле, что если человек приехал на работу, он работает у него, если был уволен - об этом сразу извещаются компетентные органы".

"Будет создан цифровой профиль приехавшего на заработки человека. Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение - все должно быть под контролем", - продолжил Неверов.

По его словам, это "в конечном счете, не только вопрос безопасности, но и вопрос соблюдения прав самих трудовых мигрантов".