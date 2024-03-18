Банк "Зенит" в 2023 году получил 7,2 млрд рублей чистого убытка по РСБУ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Банк "Зенит" в 2023 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 7,2 млрд рублей против 811,2 млн рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в отчетности кредитной организации.

Расходы "Зенита" на создание резерва под возможные потери и ожидаемые кредитные убытки выросли в 2,7 раза, до 10,3 млрд рублей. Банк увеличил чистый процентный доход до создания резерва на 43%, до 9,1 млрд рублей. Отрицательная процентная маржа после отчислений составила 1,2 млрд рублей (годом ранее - "плюс" 2,5 млрд рублей).

"Финансовые результаты банка в 2023 году обусловлены созданием резервов по заблокированным активам в "недружественных" странах. Без учета данных резервов банк зафиксировал прибыль, что обеспечено целевой структурой баланса, проводимыми мероприятиями по его девалютизации, оперативным управлением процентной политикой, консервативным риск-аппетитом, оптимизацией затрат", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Зенита".

Представитель банка добавил, что в текущем году "Зенит" планирует получить положительный финансовый результат в соответствии с корпоративной стратегией на 2024-2026 годы.

Активы банка за прошлый год сократились на 4,1%, до 306,3 млрд рублей. Чистая ссудная задолженность выросла на 7,5%, до 213,3 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов уменьшился на 7,3%, до 250,3 млрд рублей. Собственные средства сократились на 26,5%, до 19 млрд рублей.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам 2023 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".