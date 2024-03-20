Акции BioNTech подешевели до минимума за 3 года на слабой отчетности

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Котировки германской биотехнологической компании BioNTech рухнули до минимума более чем за три года (с января 2021 года) после публикации слабой квартальной отчетности, пишет MarketWatch.

Чистая прибыль BioNTech в октябре-декабре упала до 457,9 млн евро, или 1,9 евро в расчете на акцию, по сравнению с 2,28 млрд евро, или 9,26 на акцию, годом ранее, сообщила компания. Квартальная выручка снизилась на 65,4% - до 1,48 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль на уровне 2,37 евро на акцию при выручке в 1,84 млрд евро.

BioNTech совместно с Pfizer поставила в 2023 году по всему миру свыше 400 млн вакцин против COVID-19 против примерно 550 млн годом ранее.

BioNTech планирует в 2024 году получить выручку в диапазоне 2,5-3,1 млрд евро. Эксперты прогнозируют 3,1 млрд евро.

Котировки ADR компании на предварительных торгах на бирже Nasdaq в среду падают на 5,3%. С начала 2024 года их цена опустилась на 10,8%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 8,6%.