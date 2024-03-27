Держатель евробондов "СИБУРа" подал иск из-за невыплаты купона

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ООО "УК Максимум" подало в Арбитражный суд Тюменской области иск к "СИБУР Холдингу". Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

В качестве третьего лица по иску указана Sibur Securities Designated Activity Company, выступающая эмитентом еврооблигаций "СИБУРа".

"Суть претензии - невыплата купона по евробондам "СИБУРа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управляющей компании. Речь идет о выпуске евробондов XS2010044621, уточнила УК. Это выпуск еврооблигаций с погашением в сентябре 2024 года.

"Интерфакс" направил запрос в "СИБУР".

"СИБУР" с июля 2022 года осуществляет раздельные платежи по евробондам в адрес держателей, чьи права учитываются российскими и иностранными депозитариями. Компания стала первой, кому выпало осуществить раздельный платеж для соблюдения требований президентского указа, который обязывает заемщиков доводить выплаты по евробондам до держателей, чьи права учитываются российскими депозитариями - это можно сделать через раздельный платеж (российские держатели в этом случае получают средства напрямую через НРД) или выпуск локальных "замещающих" облигаций.

Держателям с правами в иностранной инфраструктуре компания перечисляла средства через платежного агента. Но в мае прошлого года "СИБУР" сообщил, что будет осуществлять выплаты по своим еврооблигациям этой категории инвесторов с использованием рублевых спецсчетов типа "Д", поскольку некоторые из предыдущих платежей по евробондам, осуществленных компанией в адрес платежного агента, Citibank, N.A., London Branch, не дошли до инвесторов по причинам, не зависящим от эмитента или поручителей. Чтобы обеспечить надлежащее исполнение обязательств по евробондам, "СИБУР" решил организовать выплаты с использованием специальных рублевых счетов типа "Д", предусмотренных указом президента РФ от 8 августа 2022 года.

Сейчас в обращении у компании находятся два выпуска долларовых еврооблигаций - с погашением в 2024 и 2025 годах. До сих пор информации об исках инвесторов к "СИБУРу", связанных с обслуживанием долговых бумаг, не было.

УК "Максимум" создана в 2007 году, основное направление деятельности - создание комбинированных закрытых паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов, в том числе для реализации девелоперских, строительных и рентных проектов.