В России отметили интерес инвестфондов США и Европы к обмену заблокированными активами

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Брокерская компания "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированных активов, видит заинтересованность со стороны ряда банков и фондов из США, ЕС и Великобритании.

"Инвестиционная палата" общается с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, владельцами средств в рублях на счетах типа "С". Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей", - сообщил через пресс-службу гендиректор "Инвестпалаты" Алексей Седушкин.

Он напомнил, что на счетах типа "С" копятся дивиденды, выплачиваемые российскими эмитентами. "Учитывая, что нерезидентам принадлежало около 50% free float в российских голубых фишках, только с мая по декабрь 2023 года там могло скопиться порядка 450 млрд рублей", - сказал Седушкин.

"Инвестиционная палата" с 25 марта начала принимать заявки для участия в этой процедуре российских инвесторов. Прием заявок завершится 8 мая. Российские инвесторы могут подать заявки на продажу заблокированных бумаг совокупной начальной стоимостью не более 100 тысяч рублей через своих брокеров, доверительных управляющих или через управляющие компании паевых инвестиционных фондов. Комиссии или другие платежи с продавцов взиматься не будут.

Нерезиденты смогут выкупить эти бумаги за счет средств на своих счетах типа "C". Планируется, что их заявки будут приниматься с 3 июня до 5 июля, а расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

Президент Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в России и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним к выкупу можно предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

В список вошли более 3800 позиций, включая акции и расписки таких популярных среди российских розничных инвесторов компаний, как Tesla, Intel Corp., Nvidia Corp., Netflix Inc., Alibabа, Baidu Inc. и др.