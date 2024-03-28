Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

FESCO в январе-феврале зафиксировала рост контейнерного рынка России на 18%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России за два месяца 2024 года вырос на 18% в годовом исчислении, до 1,051 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

Импорт вырос на 16%, до 473 тысяч TEU, экспорт - на 17%, до 283 тысяч TEU. Рост железнодорожного транзита составил 16%, до 95 тысяч TEU. Внутренние перевозки увеличились на 24%, до 200 тысяч TEU.

По данным аналитиков группы, рост рынка в январе-феврале 2024 года отмечен по всем направлениям относительно прошлогодних показателей, основным драйвером остается расширение экспорта (+114%, до 60 тысяч TEU) и импорта (+119%, до 98 тысяч TEU) через порт Санкт-Петербург.

По итогам февраля 2024 года контейнерный рынок России вырос на 23,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 533 тысяч TEU.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU и свыше 11 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

РЖД FESCO Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый глава СПбМТСБ зовет "Газпром" и "НОВАТЭК" торговать газом на бирже

Банк России оценит плюсы и минусы прямого доступа инвесторов на биржу

Москвичам предложили способы платить за проезд в транспорте без Samsung Pay

Агаларовы учтут мнение граждан и властей РФ в вопросе, восстанавливать ли Crocus

"Интер РАО" закрыла сделку по покупке "Уральского турбинного завода"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });