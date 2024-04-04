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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

В Минэкономразвития отметили продолжение роста внутреннего туризма в начале 2024 года

В Республике Алтай спрос вырос в 2,4 раза за счет развития курорта "Манжерок"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на путешествия по России продолжил расти в январе-феврале 2024 года, число постояльцев в объектах размещения выросло на 12,6% в годовом исчислении, сообщил через пресс-службу замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Начало 2024 года показывает, что на внутреннем туристическом рынке сохраняется устойчивый рост спроса. В январе-феврале число гостей, которые остановились в отелях, санаториях, пансионатах и других средствах размещения выросло на 12,6% и достигло 10,9 млн человек", - сказал он.

Замминистра отметил хорошую динамику спроса в регионах, которые можно отнести к новым туристическим центрам.

"Лучший результат - у Республики Алтай, где показатель вырос в 2,4 раза. Это напрямую связано с развитием крупного проекта - горного курорта "Манжерок". В Хабаровском крае, где в этом году начал работу горнолыжный комплекс "Хехцир", рост показателя превысил 80%. Также среди регионов-лидеров - Оренбургская и Смоленская области, которые предлагают комплексные туристические продукты, в том числе для гостей из соседних стран - Казахстана и Белоруссии", - рассказал Вахруков.

Он подчеркнул, что новые цифры подтверждают устойчивость тренда на рост внутреннего туризма. Повышенный спрос привлекает инвесторов. В 2023 году, по информации министерства, в туриндустрию было вложено более 800 млрд рублей частных инвестиций, что на треть больше, чем годом ранее.

В 2023 году число турпоездок по России выросло на 20%, до 78 млн.

Дмитрий Вахруков Алтай Минэкономразвития Манжерок
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