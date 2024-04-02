"КАМАЗ" в 2023 г. снизил чистую прибыль по МСФО на 15,3%, до 16,9 млрд руб.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО за 2023 год снизилась на 15,3%, до 16,9 млрд рублей с 19,9 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Выручка составила 370,3 млрд руб. (+27%).

Группа продемонстрировала положительный операционный денежный поток в 52 млрд руб., что, как отметили в ее пресс-службе, позволяет поддерживать комфортные показатели долговой нагрузки. Чистый долг ПАО "КАМАЗ" на конец 2023 года составил 57,2 млрд руб. (-16%), соотношение чистого долга к EBITDA - 1,7.

Как сообщалось, по РСБУ за 2023 год "КАМАЗ" получил 354,7 млрд руб. выручки (+33,2%) и 12,7 млрд руб. прибыли (рост в 2,4 раза).

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