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Brent подешевела до $89,21 за баррель

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо опускаются на торгах в четверг, держатся около максимумов с конца октября.

К 18:20 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,16%), до $89,21 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,23 (0,27%), до $85,2 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать опасения разрастания конфликта на Ближнем Востоке, а также сигналы увеличения спроса на нефтепродукты в США. Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали снижение товарных запасов бензина в стране на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей.

Уверенный подъем стоимости нефти за последние несколько сессий был воспринят некоторыми трейдерами как сигнал к возможному откату рынка.

Цена нефти Brent по-прежнему "не желает пробивать сопротивление этого круглого значения в $90 за баррель", отмечается в обзоре экспертов StoneX, который цитирует MarketWatch.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующих ограничений на добычу нефти.

Главный аналитик по сырьевому сектору Capital Economics Кэролайн Бэйн полагает, что ОПЕК+ начнет сворачивать ограничения во втором полугодии 2024 года, чтобы не потерять долю рынка.

"Это будет оказывать давление на стоимость нефти в конце текущего года, которое сохранится в 2025 и 2026 гг. Мы ожидаем, что цена Brent опустится до $60 за баррель к концу 2026 года", - отмечает Бэйн.

WTI Brent США ОПЕК Саудовская Аравия Ближний Восток
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