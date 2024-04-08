Суд рассмотрит жалобы на обеспечительные меры по иску к "Макфе" 16 апреля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска назначил на 16 апреля заседание по апелляционным жалобам на решение о принятии обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры об обращении активов "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По данным судебной картотеки, всего поступило три жалобы на данное определение суда.

Согласно картотеке Останкинского районного суда Москвы, заявление, оспаривающее постановление судебных приставов в отношении Чигинцева М.Н. (один из ответчиков по иску к "Макфе" - ИФ), возвращено заявителю. "Дело неподсудно данному суду", - говорится в картотеке.

Ранее сообщалось, что адвокаты обжаловали в Останкинском райсуде постановление судебных приставов об аресте активов на 100 трлн рублей, вынесенное в рамках иска Генпрокуратуры к "Макфе".

Замгенпрокурора 28 марта в интересах Российской Федерации подал в Центральный райсуд Челябинска иск к "Макфе", одному из крупнейших в России производителей макарон, и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход государства имущества ответчиков.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак", а также 13 физических лиц, среди которых экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, бывший сенатор Вадим Белоусов, Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

Замгенпрокурора заявил также ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Ходатайство было удовлетворено судом. Судебные приставы постановили наложить арест на активы ответчиков.